Tula Rodríguez sorprendió a los televidentes de En boca de todos al revelar que su compañera de set Maju Mantilla está de descanso en su casa por unos días debido a que se ha confirmado que dio positivo en la prueba de COVID-19, en una revisión rutinaria del programa. No obstante, aclaró que no hay nada de qué preocuparse porque la modelo está muy bien de salud y es asintomática, lo que no quita que deba mantener la distancia necesaria hasta que no sea un persona que contagie a los demás.