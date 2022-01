La periodista Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano se encuentran de vacaciones en Colombia. Hace algunos días, Medina dijo que asistiría al partido de Perú vs. Colombia. Sin embargo, a pocas horas de iniciar el esperado encuentro, la figura de ATV contó que regaló su entrada a un amigo, ya que no es fanática. “No voy a ir, porque faltaban entradas y he cedido la mía a unos de los amigos del grupo. Realmente faltaron entradas. Ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de futbol. Así soy yo, esa es mi manera de pensar y mi esposo, finalmente, hoy lo ha entendido”, indicó. Video: Instagram.