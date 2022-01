Leonard León sobre Rafael Fernández, esposo de Karla: “No lo conozco, no existe en mi vida”

Hace unos días, Leonard León minimizó a Karla Tarazona por no haber culminado sus estudios secundarios. Ante ello, Rafael Fernández, esposo de la conductora, la defendió asegurando que “sin tanto libro, logró lo que otros no”. Sin embargo, el cantante de cumbia restó importancia al empresario al señalar lo siguiente: “Yo no lo conozco. No hablo de personas que no conozco porque no existen en mi vida”. Video: Jessica Merino / URPI-LR