Leonard León reclama ante condiciones que pondría Karla Tarazona para que visite a sus hijos

Leonard León señaló que la última vez que vio a los hijos que tuvo con Karla Tarazona fue antes de Navidad, el 23 de diciembre. Indicó también que su expareja le interpone “muchas trabas” para que él no pueda hacer las visitas, e indicó incluso que los retiró de una academia deportiva a la cual él los habría inscrito. Afirmó que él cumple con el régimen de visita, y agregó que está solicitando una variación. Con esta, explicó, se extendería el horario estipulado originalmente, y se tomarían en cuenta fechas como cumpleaños y Navidad, que, según dice, no se acordaron al momento del divorcio. El cantante indicó que la conductora no se habría presentado en la primera llamada de conciliación, a la cual la invitó, y que en la segunda no llegaron a un acuerdo. Video: Jessica Merino/URPI-LR.