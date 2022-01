Karla Tarazona sorprendió a su público en sus redes sociales al revelar que su exesposo y padre de sus hijos, Leonard León, les entregó un celular en mal estado a los pequeños para que puedan comunicarse con él. Sin embargo, el cumbiambero se pronunció para desmentir el hecho. “Es totalmente falso lo que la señora aduce, de que el teléfono está roto, porque era un celular de mi uso personal y de alta gama, y yo se los entrego a mis hijos el 23 de diciembre junto con un protector. Por eso me resulta raro que a partir de esa fecha no se haya dado cuenta (…). Me resulta ilógico”, comentó para El Popular. Video: GLR.