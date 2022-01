Erick Elera recordó su infancia en Te compro todo: “En un momento me he recurseado”

En la última edición de En boca de todos del jueves 27 de enero, Erick Elera participó en la secuencia Te compro todo, la cual consiste en sorprender a pequeños emprendedores para comprarle todos los productos que ofrecen día a día. En un momento, el cantante recordó que cuando era niño vendía marcianos preparados por su mamá. “En un momento me he recurseado, por ahí mi viejita me ayudaba con unos marcianitos”. Video: América TV.