El bailarín ‘Pato’ Quiñones, quien participó en un videoclip de Nicky Jam, Ñejo y Silvestre Dangond, confesó que no le molesta que lo recuerden como el exnovio de Milett Figueroa. “Me tiene sin cuidado. Eso depende de la gente. A quien le guste mi trabajo, se lo agradezco de corazón. Y a quien me recuerde por lo otro (su romance con la actriz) o por mis experiencias pasadas, uno no puede meterse a la cabeza de la gente”, declaró. Video: América TV