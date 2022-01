Magaly Medina cuenta que viajó a Barranquilla para ir a ver el partido Perú vs. Colombia

Magaly Medina no para de viajar por le mundo y, aunque esta vez no fue exactamente para relajarse y disfrutar de los paisajes, aprovecha la oportunidad para engreír a su esposo, Alfredo Zambrano. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde aseveró: “Tengo que contar (esto). Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones, pero a cambio me ha pedido que lo acompañe acá a Barranquilla a ver el partido Perú vs. Colombia”. Esto, cuando una seguidora le consultó: “¿Qué haces por Colombia?”. Minutos después, dejó claro que no es que sea fanática del fútbol, y que solo fue ha ido a estadios para conciertos, pero lo hace por amor.