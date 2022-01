Rebeca Escribens lanza advertencia a las amigas de su esposo: “¡No se toca!”

Rebeca Escribens fue consultada durante la emisión de +Espectáculos sobre si dejaría que su esposo sea parte de uno de los juegos de Esto es Habacilar que incluyen mucho contacto físico. La conductora respondió negativamente y aprovechó en lanzar una advertencia. “A todas sus amiguitas de universidad, a todas ustedes, que las quiero un montón… ¡No se toca! Ni por el COVID, ni por el cólera, ni por la papera; no se toca y listo. De ahí, todas bienvenidas. Si no, se van a su casa. (…) A las que no conozco, cuidadito, porque no soy cuerda, soy recontraloca”, sostuvo. Video: América TV.