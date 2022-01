Patricio responde a críticas por no oficializar relación con Luciana: “Opinan como si supieran”

Patricio Parodi aseguró que no le interesan las críticas que recibe por no oficializar su romance con Luciana Fuster. “Yo no tengo por qué salir a decir algo que otro quiere que diga... Quienes estamos llevando esta relación somos Luciana y yo, y si decimos mantenerlo al margen, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas, trabajamos en televisión, pero la gente a veces opina como si supiera”, aseveró el popular ‘Pato’ en + Espectáculos tras haber evitado responder sobre su vida sentimental en más de una ocasión. Video: América TV