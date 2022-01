Luego de que Luciana Fuster dijera que “lo que se ve no se pregunta”, Patricio Parodi también respondió sobre su historia de amor con la influencer.

Patricio Parodi aseguró que no le interesan las críticas que recibe por no oficializar su romance con Luciana Fuster. “Yo no tengo por qué salir a decir algo que otro quiere que diga... Quienes estamos llevando esta relación somos Luciana y yo, y si decimos mantenerlo al margen, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas, trabajamos en televisión, pero la gente a veces opina como si supiera”, aseveró el popular ‘Pato’ en + Espectáculos tras haber evitado responder sobre su vida sentimental en más de una ocasión. Video: América TV