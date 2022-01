Danny Rosales rechazó operarse la nariz a pesar de que pudo ser gratis: “Me da plata”

Danny Rosales reveló una anécdota curiosa de su vida, la cual cual sucedió hace algunos años. Según el propio cómico, un programa de Panamericana le ofreció hacerse una rinoplastia totalmente gratis. Sin embargo, el integrante de JB en ATV rechazó esta propuesta al considerar que aquella parte de su cuerpo le sirve para ejercer de mejor manera su trabajo. “Me dijeron que eran de un programa de operaciones y querían operarme la nariz gratis, y les dije: ‘No. Yo no vendo belleza, no soy modelo. Yo vendo risas, mi nariz me da plata’”, indicó en el canal Por mi Madre. Video: YouTube.