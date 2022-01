Un hecho curioso sucedió en la última edición de Yo soy, grandes batallas durante la participación del imitador de Bad Bunny. Cuando estaba a punto de terminar, el participante frenó abruptamente su show, lo que causó gran sorpresa en los presentes. Esto generó la molestia de los jurados, quienes le indicaron que por nada del mundo debería frenar su actuación. No obstante, el imitador del ‘Conejo Malo’ fue impedido de dar explicaciones y solo se limitó a hacer gestos de incomodidad. “Lo que pasa es que la pista la han tirado muy adelante, por eso no he podido entrar a tiempo”, indicó. Video: Latina.