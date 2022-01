‘Nino Bravo’ se enfrentó en una batalla de desempate con ‘José Feliciano’, pero no logró convencer a Mauri Stern.

En la edición de este lunes 24 de enero se vio una espectacular batalla de desempate en Yo soy: grandes batallas internacional, entre ‘José Feliciano’ y ‘Nino Bravo’. Sin embargo, este último, a pesar de brillar en el escenario al interpretar el clásico tema “Noelia”, no logró convencer por completo a Mauri Stern. Si bien el jurado del programa felicitó la presentación de ambos participantes, el exintegrante de Magneto aseguró que no conectó desde el principio con el representante chileno. No obstante, tendrá que enfrentar una nueva batalla con ‘Joseé Feliciano’ por quedar empatados por segunda vez. Video: Latina.