Raúl Romero confiesa que lo llamaron para conducir Habacilar: “Dije que no”

Este lunes 24 de enero arranca una nueva temporada de Habacilar luego de casi una década de ausencia. Sin embargo, los fanáticos no están del todo contentos, ya que la presencia de Raúl Romero en la conducción fue descartada por él mismo durante su última visita a Hablando huevadas. “Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, (pero) yo no he negociado nada. Hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura 10 minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, indicó. Video: Hablando huevadas.