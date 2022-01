Alondra García Miró comparte imágenes llenas de amor junto a su padre

De tal palo, tal astilla. Alondra García Miró se mostró sumamente feliz en redes sociales junto a su padre. La ex chica reality compartió una serie de videos e imágenes en historias de Instagram, exponiendo el arte de Rafael García Miró. Alondra acompañó a su papá a una velada de pintura. Incluso colocó el texto “Art dad (papá artista)”. Además, subió unas fotografías con él, acompañadas del texto “You and me (tú y yo)”, y un corazón rojo, expresando su amor. Video: Instagram/Alondra García Miró