Hija de Christian Domínguez lo critica por sus filtros: “Los que usa son muy feos”

Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, criticó al cantante por los filtros a los que usualmente recurre este para grabar sus videos en redes sociales. “Es que sus filtros son muy feos”, comentó en Instagram. Tras la difusión de esta divertida escena, el líder de la Gran Orquesta Internacional contó en + Espectáculos qué fue lo que pasó exactamente con su primogénita. “Me hizo grabar un video con un filtro y cuando me he mirado parezco de porcelana, entonces le dije: ‘Acá se me va todo el ‘sex appeal’’”, detalló. Video: América TV.