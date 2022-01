Imitador de Luis Fonsi tras renuncia de ‘Montaner’: “No me siento merecedor de esa silla”

El pasado 19 de enero, ‘Ricardo Montaner’ por motivos personales, no pudo presentarse en el programa, por lo que quedó automáticamente eliminado de Yo soy, grandes batallas. Ante ello, el imitador de Luis Fonsi ocupó la silla de consagrados. “Yo de por si no me siento merecedor de estar en esa silla, pero tengo que darlo todo para defenderla para demostrar que si lo merezco”, dijo el concursante. Video: Latina.