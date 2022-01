El ex chico reality Sebastián Lizarzaburu se enfrentó a Greg Michel por el dinero que le donaron al modelo belga cuando estuvo internado en el hospital en estado de coma.

Este miércoles 19 de enero, Sebastián Lizarzaburu se presentó en el programa de Amor y fuego para pronunciarse sobre las declaraciones de Greg Michel, quien dijo que el dinero de las donaciones, cuando estuvo en coma, no cuadran. La pareja de Andrea San Martin sostuvo que el modelo belga es un malagradecido por insinuar que se aprovechó de la situación. “Le he dado comida, casa, dónde vivir. No tenía dónde caerse muerto”, contó Sebastián. Video: Willax TV.