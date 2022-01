Durante la última edición de +Espectáculos, la conductora Rebeca Escribens estaba hablando con la reportera Ximena Dávila sobre la situación del integrante de Esto es guerra Pancho Rodríguez. El chileno sigue impedido de volver a nuestro país por haber participado en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia. “Cometió un error y tiene que pagar las consecuencias. Es un chico muy educado. Los seres humanos cometemos errores. Somos así. Yo cuántas veces me he metido al fango. No soy nadie para decir…”, comentó la presentadora. Video: América TV.