Flavia Laos descarta relación con Jay Alvarrez: “No hay nada que esconder”

Flavia Laos terminó con la novela de lo que sería su nueva relación tras las imágenes difundidas en las que se le vio al lado de Jay Alvarrez. La joven modelo aseguró que solo mantuvo una linda amistad con el influencer y que por ahora quiere quedarse soltera. “A ver, yo creo que cuando tú tienes un amigo, es normal abrazar a un amigo. Es una amistad por completo, no tiene nada de malo abrazar a tus amigos... Es que no hay nada que esconder, no estoy haciendo nada de malo... Quiero quedarme soltera”, indicó para Amor y Fuego. Video: Willax.