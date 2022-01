La cantante peruana Daniela Darcourt se sumó a un divertido challenge de TikTok llamado “Da ya think im sexy” junto al famoso salsero.

A través de sus redes sociales, Daniela Darcourt compartió un video donde muestra la confianza y amistad que mantiene con el famoso salsero Tito Nieves. La cantante peruana y el interprete de “Fabricando fantasías” se sumaron al Challenge de TikTok de la canción “Da ya think i’m sexy” de Rod Stewart. “Este es el ‘behind the scene’ del cómo papi @titonievesoficial y yo grabamos este TikTok con ayuda de mami @janettenieves15. Risas, diversión y amor con esta familia que Dios y la vida me regaló… Gracias por tanto siempre. ¡Los amo!”. Video: Instagram.