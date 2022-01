Rebeca molesta por críticas a Adolfo Aguilar: “Es difícil en una sociedad donde todos te juzgan”

Rebeca Escribens extendió su apoyo a Adolfo Aguilar tras revelar públicamente que es homosexual. Luego de presentar una nota sobre el pronunciamiento del presentador y su próximo estreno teatral, la conductora no pudo ocultar su molestia al conocer la cantidad de personas que lo han criticado por aceptar su orientación sexual. “Entiendo que sea difícil para él en una sociedad donde todo el mundo te juzga y te mira mal, (...) finalmente somos seres humanos, no importa qué sexo te defina. Me da tanta rabia que la gente tenga el prejuicio de mirarte raro porque simplemente tienes una opción distinta”, sostuvo apenada la intérprete. Video: América TV