Rodrigo González no se guardó nada. En la edición de Amor y fuego de hoy, 17 de enero, los conductores ‘Peluchín’ y Gigi Mitre comentaban sobre Pancho Rodríguez y el impedimento que tiene por parte de Migraciones de ingresar al país debido a reglas de buena conducta que incumplió y que todo extranjero debe tener en su estadía en Perú. Ambos presentadores lamentaron el hecho; sin embargo, González no desaprovechó el momento y se refirió al preocupante suceso con hilarante comentario. “ No va a poder vivir su historia de amor con la Yahaira, no van a poder concretar ”, dijo. A lo que Gigi Mitre agregó: “Ya no se siguen en redes”. VIDEO: Amor y fuego.