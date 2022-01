Melissa Paredes llama “hipócrita” a Giovanna Valcárcel y ella responde: “Te equivocaste de grupo”

Melissa Paredes, contra todo pronóstico, regresó al set de Mujeres al mando esta mañana 17 de enero. La modelo se mostró feliz por estar nuevamente en el set y agradeció las palabras de Thaís Casalino, algo que no sucedió con Giovanna Valcárcel, a quien tildó de hipócrita por los comentarios que hizo sobre ella una vez que se retiró del programa. “Me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero eres un poquito hipócrita han dicho”, expresó Paredes. Ante la sorpresa de Giovanna, esta respondió. “Te has confundido de grupo de chicas, la verdad, porque a mí me caes muy bien”, aclaró la conductora. Video: Latina