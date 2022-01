La empresaria Jessica Newton le saca el jugo al máximo sus viajes al exterior de país para comprarle detalles a su primer nieto. De hecho, no solo ella engríe al hijo de Cassandra Sánchez, sino también su esposo, quien hace días le mandó a hacer el nombre detrás de su camiseta del Real Madrid. En esta oportunidad, la pareja salió de compras a tiendas exclusivamente de ropa de bebé; sin embargo, eso no fue todo. Lo que más llamó la atención fue que, en unas imágenes, escribió: “Y la tienda de ropita de bautizo. No venía desde Miranda (su hija menor)”. ¿Será que el primer sacramento del bebé Milán será más pronto de lo pensado? No hay nada confirmado, pero eso fue lo que subió la directora del Miss Perú.