La modelo se sinceró con sus seguidores y contó por qué no ha compartido ninguna instantánea en la que se vea el rostro de su bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo Ivana Yturbe respondió a una lista de preguntas que sus seguidores en redes sociales le dejaron. La también empresaria se mostró sincera al contar el motivo por el que no había subido alguna foto o video del rostro de la pequeña hija que tiene junto al futbolista Beto da Silva. Ivana señaló: “Yo me muero por hacerle hasta (videos de) TikTok, pero su papá aún no quiere exponerla”. Video: Instagram Ivana Yturbe.