Mauri Stern se quiebra al escuchar a ‘José Feliciano’: “Me tocaste en un lugar que necesitaba”

Mauri Stern preocupó al set de Yo soy, grandes batallas internacional la noche de este sábado 15 de enero. El músico mexicano se mostró bastante conmovido con la presentación de ‘José Feliciano’ y no pudo evitar quebrarse al recordar a su familia, quienes radican en México y a quienes extraña demasiado desde que decidió retornar a Perú como jurado de un reality. “Estoy sin mis niños, sin mi familia, pero (...) soy afortunado. Sí estoy muy emocional porque estoy lejos de casa, me están esperando. Me tocaste en un lugar donde lo necesitaba . Gracias por ese regalo”, dijo además de mencionar que mañana celebrará su cumpleaños por segunda vez en Perú. “Siempre regreso a celebrar. Ellos saben que papá regresa”, concluyó Stern enviando sentido mensaje a sus hijos. VIDEO: Yo soy, grandes batallas internacional