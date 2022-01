En la edición de este viernes 14 de enero de Yo soy: grandes batallas, Mauri Stern tuvo un pequeño cruce de palabras con el resto de sus compañeros del jurado. Algunos de ellos le increparon su forma tan tajante de calificar a los participantes. Sin embargo, este sábado, el mexicano respondió con todo al asegurar que el público lo quiere a pesar de las críticas. “La gente no me quiere, me ama así como soy de bestia. Realmente no hay un lado, lo único que queremos todos es la excelencia del legado de Yo soy en batallas internacionales”, indicó. Video: Latina.