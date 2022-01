Mauri Stern a imitador de Gian Marco en Yo soy: “Todavía no me conquistas como me gustaría”

Mauri Stern lo hace de nuevo. En la reciente edición de Yo soy, grandes batallas, el jurado mexicano se refirió el duelo de imitación al que se enfrentaron ‘Gian Marco’ y ‘Camilo Sesto’. El productor musical acotó que, pese a las mejoras que ha evidenciado en el color de voz del imitador del intérprete de “Una canción de amor”, no es un gran fanático suyo todavía porque hay ciertos aspectos que faltan trabajar. “Estás en el camino, lo que pasa es que yo me desespero. Sé que estás haciendo el trabajo pero todavía no me conquistas como me gustaría”, dijo el músico mexicano. Por su parte, Janick Maceta y Katia Palma elogiaron el show musical del participante. VIDEO: Yo soy, grandes batallas internacional