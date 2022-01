Janick Maceta critica presentación de imitador de Ricardo Montaner: “No me gustó para nada”

Hugo Apaza, imitador del baladista Ricardo Montaner, se presentó en el programa Yo soy grandes batalles una vez más para demostrar todo su talento y buscar una silla entre los consagrados; sin embargo, el jurado no tuvo buenos comentarios ante su presentación. Uno de los comentarios más severos fue el de la ex reina de belleza Janick Maceta, quien le dijo: “Yo, de verdad, tenía mis expectativas muy altas. Lamentablemente, no las cumplió una persona. Aplaudo tu esfuerzo, Hugo (debido a que llegó al programa en muletas), pero siento que ha sido un poco forzado. Siento que necesitas un poco más de técnica. Te he visto frío, nervioso. Yo he visto tus presentaciones en otras temporadas y esta no me gustó para nada. Hubo muchas desafinaciones también”. Video: Latina