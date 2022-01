Karina Calmet vuelve a interpretar a Isabella Maldini en Tik tok

Definitivamente, la serie Al fondo hay sitio nos ha dejado con muy buenas frases que, hoy en día, usamos a diario. En esta oportunidad, la actriz Karina Calmet, quien dio vida a Isabella Maldini en el programa, volvió a presentar a su personaje, pero en un contexto de pandemia. La artista se inspiró en uno de los videos hechos por el famoso creador de contenidos peruano Jaime Ferraro. “A mí no me dio COVID, a mí me dio ‘Oh my-cron’, que es el ‘pinky’ COVID”, fue una de las frases que más reacciones causó en los cibernautas. Video: Tik Tok/ Karina Calmet.