La cantante Pamela Franco afirmó que es “bastante segura” de sí misma, por lo que no le molesta saber que Christian Domínguez se escribe con sus exparejas.

Pamela Franco sorprendió al revelar qué opina acerca de que Christian Domínguez siga hablando con sus exparejas. “¿Te molesta que tu pareja tenga contacto con alguna de sus ex?”, le preguntó el ‘Checho’ Ibarra. Ante ello, la cantante respondió: “Christian tiene que tener contacto con sus ex porque tiene hijos. Te juro que no (le da celos). Soy bastante segura de mí. Si pasara a la 1.00 a. m., más que celos, me dejaría pensativa sobre por qué a esa hora”. Video: Latina