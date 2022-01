Mauri Stern arremete contra Jorge Henderson: “No estamos en Yo soy, grandes batallas amateur”

El drama no faltó en la edición del 13 de enero de Yo soy, grandes batallas. Durante el segmento de apreciación del jurado, Jorge Henderson elogió al imitador de Gian Marco. Lo felicitó por su técnica e interpretación de “Canción de amor”. “Estás como novato en las grandes batallas; sin embargo, bien”, dijo el presentador. No obstante, Mauri Stern no estuvo de acuerdo con la apreciación de Henderson. “Estás tratando de justificar algo que construyeron con el voto que le dieron a Gian Marco. El chico no está preparado. No estamos en Yo soy, grandes batallas amateur”, criticó Mauri. Ante ello, Jorge insistió en que la interpretación de la noche fue “muy buena”. Video: Latina