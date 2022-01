Jessica Newton: el padre de Cassandra Sánchez compra conjunto del Real Madrid a su nieto

La ex reina de belleza Jessica Newton continúa de viaje por España junto a su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid y la última hija de ambos, pero no ha dejado ni un día de interactuar con sus seguidores. Es por ello que publicó un casillero abierto de preguntas para que sus seguidores consulten lo que quieran saber. En esa línea, uno de ellos mencionó: “¿A quién se parece el bebé Milan?”. Su respuesta estuvo acompañada de un video en el que se ve al abuelo sorprendiendo con un conjunto del Real Madrid. Con esto demuestran que el hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco no puede estar más engreído por ellos.