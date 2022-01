La modelo Brunella Horna recomendó a Josimar regresar a Perú y no desentenderse de su cuarta hija con María Fe Saldaña.

En la última edición de +Espectáculos de este jueves 13 de enero, Brunella Horna no se quedó callada al ver las imágenes que revelan la nueva vida de Josimar en Estados Unidos. La empresaria reconoció que admira el talento y carrera musical del salsero, pero está decepcionada de su vida personal luego de hacerle recordar que no debe desentenderse de su hija con María Fe Saldaña. “Yo soy fan número uno del talento de Josimar, pero en su vida personal cada vez me decepciona más” Video: América TV.