Luego de ser entrevistada en el programa Amor y Fuego, Rosángela Espinoza no perdió la oportunidad de crear un nuevo video para su cuenta de TikTok junto con el presentador Rodrigo González. “Si caigo, te arrastro conmigo, ¿oíste?”, se escucha en el audio utilizado en el clip. Estas palabras hacen referencia a las polémicas declaraciones que se esperaban por parte de la ex chica reality y sus posibles consecuencias. “Nuestro primer tiktok, y que no sea el último”, escribió con emoción la modelo. Video: TikTok/ Rosángela Espinoza.