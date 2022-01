Melissa Paredes resalta la personalidad de Anthony Aranda: “No es un hijito de mamá”

¡Fuerte comentario! Melissa Paredes reveló las cualidades que le resultan más atractivas de Anthony Aranda y no dudó en elogiar algunos aspectos de su personalidad. Según contó en su aparición en Mujeres al mando, el bailarín es una persona muy independiente y no necesita de una mujer para realizar las labores del hogar. “Me gusta que no es un hijito de mamá que tiene que esperar que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa. Me encanta un hombre así, independiente, que haga las cosas”, dijo. Video: Latina.