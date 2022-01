Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, rompió su silencio y habló sobre la relación que mantiene el futbolista con Ale Venturo. Aunque no quiso revelar si la joven empresaria ha sido o no presentada formalmente, se mostró satisfecho al ver la felicidad de su hijo. “He visto en los medios que han salido videos y fotos. Se le ve contento, yo puedo opinar sobre lo que he visto. Yo veo contento a mi hijo”, dijo el popular ‘Don Gato’. Video: Latina.