Melissa Paredes visitó el set de Mujeres al mando en vivo y habló sobre su actual relación con Anthony Aranda, así como los problemas que afrontó con su expareja Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija Mía. La famosa actriz habló en relación al acuerdo al que llegó con el futbolista y recalcó que no recibe pensión alguna porque no necesita de su ayuda para mantener a la pequeña. “Señores, gracias a Dios toda la vida he trabajado y no necesito el dinero de mi ex y de ningún hombre. Ambos tenemos la misma responsabilidad para con la niña”. Video: Latina.