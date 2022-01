Melissa Paredes: “Me llega la gente racista y clasista porque me ha pasado”

Melissa Paredes se presentó este martes 11 de enero en Mujeres al mando y dejó en claro su rechazo hacia las personas racistas y clasistas. La modelo contó que toda su vida ha sufrido discriminación, pero, al día de hoy, poco le importa la manera en que se refieren sobre ella. “A mí me llega cuando la gente es racista y clasista, no lo tolero, no me gusta. Es en general, para todos. Es algo que me desespera, porque a mí me ha pasado y me sigue pasando, pero me resbala, pero no tolero que lo hagan con el prójimo”, comentó. Video: Latina.