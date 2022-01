¡Lo dijo todo! La actriz Melissa Paredes contó que probó los postres de Ale Venturo, pero no sabía que tenía amistad con su ex esposo, Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes se presentó en Mujeres al mando, donde habló por primera vez sobre la empresaria Ale Venturo, novia de su ex esposo Rodrigo Cuba. Según contó la actriz, ella no sabía que ambos eran amigos hasta hace poco, cuando él oficializó su romance con la joven. “Sí, he comprado sus postres una vez. Ni enterada que eran amigos. Son cositas”, expresó. Video: América TV.