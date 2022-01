Brunella Horna recordó un momento difícil de su vida cuando recién incursionaba en la televisión

La exchica reality Brunella Horna, asistió al programa + Espectáculos y conversó con la ex Miss Perú, Valeria Piazza sobre un momento difícil de su vida cuando recién estaba ingresando al mundo de la televisión. “A mi me pasó algo que es terrible, cuando fallece mi abuela hace cinco años, se me acercó mucha gente a tomarme foto, me grababa y uno no se puede quejar porque cuando yo decido entrar a la televisión y como tengo cosas buenas como mis empresas y les saco provecho a la televisión con eso, también hay que aceptar las cosas que vienen consecuentemente”, dijo. Fuente: América.