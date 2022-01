Este 10 de enero se emitió en Mujeres al mando la entrevista que Thais Casalino le realizó a Melissa Paredes. Esta noticia generó mucha intriga debido a los avances que presentó el programa donde la actriz reveló que ya no se encuentra soltera, y se luce feliz al lado del bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, llamó la atención el comentario que realizó Giovanna Valcárcel al comentar sobre esta noticia. “Cuando uno es amigo tiene que ser amigo de verdad. Es decir, si Thais se equivoca o yo me equivoco, yo no voy a salir (a declarar), y por hacer un par de puntos voy a destruir a mi amiga” , comentó. Video: Latina.