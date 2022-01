Christian Daniel, el Ricardo Montaner ecuatoriano, está de vuelta en el reality de imitación de Latina. El joven de 39 años ya ha participado en anteriores formatos de Yo soy; no obstante, no logró llegar a la etapa de final. Ahora, retorna con más experiencia en cuanto al personaje y hace reveladora confesión. “Tenía todo listo para participar en diciembre (...), pero me diagnosticaron un cáncer en etapa 2 con un tumor maligno. Tuve que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Fue terrible ”, expresó el cantante. Así también, mencionó que la música lo ayudó en su proceso de recuperación de la enfermedad. VIDEO: Yo soy, grandes batallas