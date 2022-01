Mauri Stern a imitadora de Lady Gaga: “Eres una gran cantante, pero no una gran Lady Gaga”

Mauri Stern arremete de nuevo. En la edición de este 8 de enero de Yo soy: grandes batallas internacional, ‘Lady Gaga’ y ‘Celia Cruz’ se batieron en un duelo. Concluidas sus presentaciones musicales, las artistas se prepararon para escuchar el feedback del jurado. Al respecto, el mexicano elogió el canto de Diana, la imitadora de Gaga; sin embargo, su comentario no tuvo un final positivo. “Para mí eres una gran cantante, eres un pedazo de artista, pero no creo que eres una gran Lady Gaga . No encuentro el color, el tono, el timbre”, detalló. Finalmente, Stern concluyó su descargo al indicar a la participante que esperaba verla triunfar con nombre propio. VIDEO: Yo soy, grandes batallas