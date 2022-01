La ex reina de belleza Melissa Paredes reveló a Mujeres al mando que ya no está soltera, y confirmó lo que sus seguidores especulaban.

Melissa Paredes anunció públicamente el estado de su vida sentimental: “Soltera no estoy”. La ex reina de belleza confirmó al programa Mujeres al mando que se encuentra en una relación amorosa con Anthony Aranda, quien fue su pareja de baile en Reinas del show. “Hace un mes somos enamorados”, se escucha en el adelanto del programa de Latina Televisión que se emitirá el lunes 10 de enero. Melissa también se sinceró sobre cómo fue para ella ser captada con su actual pareja por Magaly TV, la firme, ampay que ocasionó una lluvia de críticas en su contra. “Fue como un castigo. ¿Por qué no nos miden por la misma vara a los hombres y mujeres?”, cuestionó la también actriz. Video: Latina TV.