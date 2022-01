Yako Eskenazi conversaba con Jazmín Pinedo y Natalie Vértiz sobre lo complicado que son las peleas familiares, en referencia al distanciamiento de seis años entre Melissa y Tepha Loza, quienes hace poco de amistaron. En ese momento, el chico reality aprovechó en rememorar la vez en la que él pasó por algo similar y aseveró: “La vida nos pone en situaciones difíciles. Alguna vez mi hermana y yo también hemos tenido alguna diferencia que nos ha alejado, y te juro que desde el más allá mi papá no lo permitió. Insistía en mis sueños y en los sueños de mi hermana. Mi mamá también puso un parche y dijo ‘Un momentito. Si ustedes no hablan y no liman asperezas yo no voy a ver a ninguno”.