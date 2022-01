Shirley Arica visitó el programa ecuatoriano En contacto para anunciar el próximo paso de su futuro profesional. El conductor Henry Bustamante le recordó que ella declaró que gracias al reality turco pudo limpiar su imagen. Ante esto, la modelo comentó que a lo largo de su trayectoria televisiva cometió múltiples errores, algo que dijo fue producto de “inmadurez”. “He tomado malas decisiones, me he rodeado de gente que no era la adecuada, he perdido muchas oportunidades”, reflexionó la chica reality, agregando que sus equivocaciones la ayudaron a crecer como persona. El conductor buscó que ahonde más en el tema, indicando que tiene detractores que aluden a sus errores del pasado en redes sociales. Ante ello, Shirley dijo firmemente: “La gente nunca va a estar contenta. Hagas las cosas bien o hagas las cosas mal. Yo siempre me he caracterizado por ser como soy (...) no estoy pensado en el qué dirán”. Video: Ecuavisa.