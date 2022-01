La cantante Ebelin Ortiz se sometió a una histerectomía, cirugía que consiste en la extirpación del útero. La actriz habló con sus seguidores mediante una transmisión en vivo en Instagram, precisando por qué tomó la decisión de realizarse la operación. “Mujeres, no permitamos que nos anulen por no tener útero, pues somos creadoras per se”, escribió en la red social. Tras la intervención médica, publicó imágenes en la cama del hospital, contando que todo salió bien. Video: Instagram/Ebelin Ortiz